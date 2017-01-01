Минобороны подсчитало, сколько раз РФ нарушила минские договоренности
Россия 14 000 раз нарушила перемирие на Донбассе с начала подписания Минских договоренностей. Об этом министр обороны Степан Полторак рассказал в интервью хорватской газете Jutarnji list, передают Українські Новини.
"Российская сторона более 14 000 раз нарушала перемирие после подписания Минских соглашений. Украина все свои обязательства выполняет", - заявил Полторак.
По его словам, в связи с тем, что Россия не выполняет первый пункт Минских договоренностей о прекращении огня на Донбассе, Украина не предоставляет особый порядок самоуправления оккупированным территориям.
Кроме того, министр обороны назвал принципиальной позицию Украины о размещении миротворцев ООН на украинско-российской границе и призывал Хорватию представить своих военных для этой миссии.
Напомним, Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает Минские договоренности.