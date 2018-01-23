Еще 20 стран могут упростить визовый режим с Украиной

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о переговорах с 20 странами о полной либерализации или частичном упрощении визового режима для украинцев.

Украина ведет переговоры с 20 странами о полной либерализации или частичном упрощении визового режима для украинцев. Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин сегодня, 22 января, на итоговой пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы ведем такие переговоры или о полной либерализации, или об упрощении визового режима с 20 странами. Надеемся в ближайшие два года достичь с ними решающего прогресса", - сказал он.

В то же время чиновник напомнил, что сейчас граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, без виз могут пересекать границы 85 стран.

Глава МИД также анонсировал запуск полноценной работы системы Электронная виза"в конце марта этого года.

"Мы буквально несколько дней назад зарегистрировали в Минюсте приказ относительно создания системы Электронная виза. Она уже прошла первый тест. Сейчас она 4-5 недель будет тестироваться в полном объеме и мы надеемся, что где-то в конце марта она полностью начнет работу", - отметил Климкин.

Кроме того, он проинформировал, что проходит тестирование программа Электронный консул, которая сейчас фактически работает для девяти заграничных учреждений, и выразил надежду, что до конца года она начнет работу в полном объеме.

Напомним, Япония упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины с 1 января 2018.