На Донбассе в результате обстрелов погиб военный

Противник шесть раз обстрелял украинские позиции в зоне проведения антитеррористической операции. В результате минометного огня погиб военный.

На Донбассе в результате минометного обстрела в понедельник, 22 января, погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.

"В целом с начала суток противник совершил шесть прицельных обстрелов наших позиций. В результате одного из вражеских минометных обстрелов погиб 1 военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сводке.

Отмечается, что на Луганском направлении незаконные вооруженные формирования посреди ночи нарушили режим прекращения огня неподалеку от Троицкого, где вели огонь из 120-мм минометов. На Светлодарской дуге противник активизировался в утренние часы. В течение дня, с небольшими перерывами, с разных направлений, члены незаконных вооруженных формирований неоднократно обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов и минометов различных калибров в районе населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении вооруженные формирования сепаратистов применили минометы калибра 82-мм по бойцам ВСУ в районе Новотроицкого.

Ранее сообщалось, что на протяжении прошедших суток, 21 января, зафиксировано 2 обстрела со стороны сепаратистов по позициям Вооруженных сил Украины, ни один украинский защитник не пострадал.