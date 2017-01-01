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Возле Кривого Рога перевернулся пассажирский автобус

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В Днепропетровской области на трассе Днепр-Николаев пассажирский автобус перевернулся из-за заноса. В результате аварии пострадали двое пассажиров.
Автобус слетел с дороги
Автобус слетел с дороги
1kr.ua

На трассе Днепр-Николаев, вблизи поселка Софиевка, пассажирский автобус занесло на скользкой дороге из-за чего он перевернулся. Двое пострадавших были доставлены в больницу Кривого Рога, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, пишет Укринформ.

"Водитель не справился с управлением, вследствие чего автобус занесло на скользкой дороге. В салоне автобуса на тот момент находилось 10 пассажиров. Двое из них пострадали во время ДТП. Их доставили в городскую больницу Кривого Рога", - сообщили в пресс-службе.

На месте работали спасатели и сотрудники Национальной полиции Днепропетровской области. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Киевской области в результате аварии с участием автобуса пострадали 13 человек.

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Теги: ДТП, авария, автобус, Кривой Рог
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Источник: korrespondent.net

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