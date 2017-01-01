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В Запорожской области перекрыли более 40 км трассы Харьков-Новоалексеевка

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Меры приняты сотрудниками ГосЧС из-за сильного снегопада.
Спасатели еще не знают, когда погода позволит открыть проезд
Спасатели еще не знают, когда погода позволит открыть проезд
dsns.gov.ua
В Запорожской области перекрыли часть трассы Харьков-Новоалексеевка из-за снегопада и гололеда.
 
Об этом говорится в сюжете ТСН.
 
Таким образом перекрто 44 километра дороги на отрезке от Запорожья до города Васильевка.
 
Заблокированно 44 километра автодороги
Заблокированно 44 километра автодороги
скриншот из видео
 
Стоит отметить, что там уже скопилось около 250 грузовых автомобилей.
 
Будет ли открыта трасса днем, спасатели будут решать учитывая погодные условия. Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится и дальше.

Напомним, 23 января в Донецкой области запретили движение фур

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Теги: снег, Запорожская область, трасса, грузовики, автотранспорт, ГосЧС
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