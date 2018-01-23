Выборы президента: украинцы ответили, за кого готовы голосовать

Если бы выборы президента Украины прошли в декабре, то наибольшие шансы стать новым главой государства получила бы лидер Батькивщины Юлия Тимошенко .

Если бы выборы президента Украины проходили в середине декабря 2017 года, лидерами гонки стали бы руководитель партии Батьківщина Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко. Таковы результаты нового исследования, проведенного в конце 2017 года Фондом Демократические инициативы им. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Читай также: Половина украинцев не видят в стране эффективных политиков – опрос

За Тимошенко готовы отдать голоса 12,1% тех опрошенных украинцев, которые собрались идти на избирательные участки и уже определились с выбором. 10,2% таких граждан Украины поддерживают Порошенко.

Среди всех респондентов (кто определился, что пойдет голосовать, и кто еще не определился) цифры следующие: 8,7% за Тимошенко и 7,6% за Порошенко.

Читай также: Опрос: Больше половины украинцев не поддерживают действия президента

Опрос проведен 15-19 декабря 2017 года среди 2004 украинцев от 18 лет в рамках проекта МАРТА посольства Королевства Нидерландов. Погрешность не превышает 2,3 %. Исследование не проводилось на временно оккупированных территориях страны.

Напомним, по данным опроса, проведенного компаниями Социс, КМИС, Рейтинг и Центр Разумкова в ноябре, за Порошенко проголосовали бы 16,1% респондентов, за Тимошенко - 14,4%, за Вакарчука - 12,1%, за Бойко и Гриценко - по 9,3%, за Рабиновича - 7,9%, за Ляшко - 7,5% определившихся опрошенных избирателей.