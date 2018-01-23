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Выборы президента: украинцы ответили, за кого готовы голосовать

Комментариев: 17
Если бы выборы президента Украины прошли в декабре, то наибольшие шансы стать новым главой государства получила бы лидер Батькивщины Юлия Тимошенко .
Рейтинг Тимошенко согласно опросу центра Разумкова выше, чем Порошенко
Рейтинг Тимошенко согласно опросу центра Разумкова выше, чем Порошенко
УНИАН

Если бы выборы президента Украины проходили в середине декабря 2017 года, лидерами гонки стали бы руководитель партии Батьківщина Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко. Таковы результаты нового исследования, проведенного в конце 2017 года Фондом Демократические инициативы им. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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За Тимошенко готовы отдать голоса 12,1% тех опрошенных украинцев, которые собрались идти на избирательные участки и уже определились с выбором. 10,2% таких граждан Украины поддерживают Порошенко.

Среди всех респондентов (кто определился, что пойдет голосовать, и кто еще не определился) цифры следующие: 8,7% за Тимошенко и 7,6% за Порошенко.

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Опрос проведен 15-19 декабря 2017 года среди 2004 украинцев от 18 лет в рамках проекта МАРТА посольства Королевства Нидерландов. Погрешность не превышает 2,3 %. Исследование не проводилось на временно оккупированных территориях страны.

Напомним, по данным опроса, проведенного компаниями Социс, КМИС, Рейтинг и Центр Разумкова в ноябре, за Порошенко проголосовали бы 16,1% респондентов, за Тимошенко - 14,4%, за Вакарчука - 12,1%, за Бойко и Гриценко - по 9,3%, за Рабиновича - 7,9%, за Ляшко - 7,5% определившихся опрошенных избирателей.

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Теги: опрос, выборы, Порошенко, Тимошенко
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Комментариев (18)
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Гренкс    23.01.2018, 13:03
Оценка:  0
Гренкс
Да, любая жертва имеет право просить сменить палача.
Zamator    23.01.2018, 12:52
Оценка:  0
Zamator
По второму туру Тимошенко проиграет, потому что у Порошенка из списка больше союзников, но результаты странные, 7.7 процента у Рабиновича вызывают сомнения.
Бувший_східняк    23.01.2018, 12:34
Оценка:  0
Бувший_східняк
Демократия - плохая форма правления, однако,ничего лучшего человечество не придумало - Уинстон Черчиль
Конфузий    23.01.2018, 12:42
Оценка:  0
Конфузий
Вранье. Платон предложил 6 форм правления. В этой классификации хуже демократии только тирания. Остальные 4 формы - лучше чем демократия.
Гренкс    23.01.2018, 13:05
Оценка:  0
Гренкс
Черчилль - это тот, что жил в монархической Англии, и делал всё для её защиты?
ovp1974    23.01.2018, 12:26
Оценка:  -4
ovp1974
Гройсман президент
ГенийПрошлого    23.01.2018, 12:35
Оценка:  +3
ГенийПрошлого
Они все врут, гривну опустили для выплаты зарплаты минималки и что бы денег хватило на бюджетные затраты в гривне, теперь печатают.
Конфузий    23.01.2018, 12:40
Оценка:  +4
Конфузий
Это - планомерное уничтожение гривны и вместе с ней - украинской экономики. Те, кто держит сбережения в гривне, потеряли часть своих сбережений. Но кто-то на этом нажился. Угадай кто. Не пенсии повышать нужно, а принимать меры по снижению цен. А так - народ в очередной раз кинули.
Бувший_східняк    23.01.2018, 12:26
Оценка:  -2
Бувший_східняк
Гм... Тимошенко? Люди забыли сомнительный газовый контракт с Газпромом и цену, которую мы вынуждены были платить за это?
Конфузий    23.01.2018, 12:27
Оценка:  0
Конфузий
Рабы выбирают себе господина. Это все объясняет.
Конфузий    23.01.2018, 12:17
Оценка:  +4
Конфузий
Ни один из политиков из этого списка не заслуживает того, чтобы быть президентом. И почему-то никто не занимается вопросом достоверности результата выборов. Т.е. каждый надеется на подтасовки. Плюс к этому - необходимо менять саму схему выборов. Лично я считаю, что если на выборы не пришло
Конфузий    23.01.2018, 12:19
Оценка:  +4
Конфузий
избирателей больше, чем проголосовало за лидера, то избиратели как раз и показывают, что не хотят видеть президентом никого из этого списка. Поэтому выборы следует признать несостоявшимися и назначить новые, но уже без участников данного провального списка.
Бувший_східняк    23.01.2018, 12:27
Оценка:  -2
Бувший_східняк
Так можно голосовать бесконечно долго....
Конфузий    23.01.2018, 12:29
Оценка:  +2
Конфузий
Когда избиратели поймут, что нужно думать головой и будут отвечать за свои действия своим кошельком - все само собой устаканится. Вот в Англии брексит прошляпили - теперь локти кусают.
Бувший_східняк    23.01.2018, 12:32
Оценка:  -1
Бувший_східняк
А я уверен, что быстро не устаканится. Опыт европейских демократий показывает, что для этого нужны десятилетия, если не столетия. И тем не менее, немцы один раз выбрали нацистов и Гитлера, а итальянцы - фашистов и Муссолини.
Конфузий    23.01.2018, 12:38
Оценка:  +2
Конфузий
Так что, ничего не делать? Опустить руки и молча смотреть как нас уничтожают? Я предлагаю вариант самый простой и самый прозрачный.
Бувший_східняк    23.01.2018, 12:42
Оценка:  0
Бувший_східняк
Боюсь, что все мы еще не научились голосовать головой, а не эмоциями. Вот вы, например, знакомы с программами хотя бы первых пяти по рейтингу кандидатов?
Конфузий    23.01.2018, 12:42
Оценка:  +2
Конфузий
Если мы не сделаем того, что я написал, то никогда не научимся. Дорогу осилит идущий.
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