РФ просит четкий ответ по украинской технике в Крыму

В РФ утверждают, что предложение забрать военную технику из Крыма официальное и дополнительных уведомлений не нужно.

Песков не знает был ли отправлен официальный документ УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление министра иностранных дел Украины и призвал к четкому ответу касательно возврата украинской военной техники из аннексированного Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости.

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Песков заявил, что предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, дополнительные уведомления не нужны.

“Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение“, - сказал Песков.

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Он добавил, что не знает, были ли “какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам“, однако считает, что “Киев должен сказать да или нет“.

Напомним, 22 января глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что Киев не получал от Москвы официальное предложение о возврате украинской техники с полуострова. Он добавил, что Украина не не будет принимать никаких решений, которые могли бы ослабить политическую или юридическую позицию.

Ранее 11 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине захваченную в Крыму военную технику. Песков назвал это "жестом доброй воли".