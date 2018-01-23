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РФ просит четкий ответ по украинской технике в Крыму

Комментариев: 6
В РФ утверждают, что предложение забрать военную технику из Крыма официальное и дополнительных уведомлений не нужно.
Песков не знает был ли отправлен официальный документ
Песков не знает был ли отправлен официальный документ
УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление министра иностранных дел Украины и призвал к четкому ответу касательно возврата украинской военной техники из аннексированного Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости.

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Песков заявил, что предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, дополнительные уведомления не нужны.

“Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение“, - сказал Песков. 

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Он добавил, что не знает, были ли “какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам“, однако считает, что “Киев должен сказать да или нет“.

Напомним, 22 января глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что Киев не получал от Москвы официальное предложение о возврате украинской техники с полуострова. Он добавил, что Украина не не будет принимать никаких решений, которые могли бы ослабить политическую или юридическую позицию.

Ранее 11 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине захваченную в Крыму военную технику. Песков назвал это "жестом доброй воли".

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Теги: военная техника, Россия, Украина, Крым
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Комментариев (6)
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Firstfurion    23.01.2018, 13:15
Оценка:  -1
Firstfurion
Вы не технику возвращайте, а земли которые оккупировали, наплевав на Будапештский меморандум.
Arkad_M    23.01.2018, 13:12
Оценка:  +1
Arkad_M
Щедрый жест!))) Интересно, хоть что-то, кроме корпусов, осталось?
И в России ввели новый вид дипломатического документа - слово президента.
lyuterr    23.01.2018, 13:12
Оценка:  +1
lyuterr
Дайте сутки на принятие решения.Не будет ответа-на металлолом!
fulminate    23.01.2018, 12:40
Оценка:  +4
fulminate
Это украинская военная техника на украинской территории. Сами решим что и когда с ней делать...
Next-Step    23.01.2018, 12:30
Оценка:  +3
Next-Step
Ви заберіться самі з Криму зі своїми залізяками, чим швидше, тим краще, "чёткіє" ви наші небратія.
Kirsten    23.01.2018, 12:28
Оценка:  +1
Kirsten
вже ж відповідь надали....та послали на ...й з такими пропозиціями московітів ....
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