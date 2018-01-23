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На досрочных выборах в Раду пройдут 9 партий - опрос

Комментариев: 3
Согласно данным опроса, на досрочных выборах в Верховную Раду больше 3% голосов (проходной барьер) получили бы девять партий.
Украины ответили, за какие партии готовы голосовать на выборах
Украины ответили, за какие партии готовы голосовать на выборах
EPA/UPG

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине декабря 2017 года, в парламент прошли бы девять партий.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в конце 2017-го Фондом Демократические инициативы им. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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Лидером электоральных симпатий среди политических партий является Батькивщина: за соратников Тимошенко готовы отдать свои голоса 12,1% тех, кто намерен принять участие в голосовании (и 8,7% среди всех опрошенных - то есть, вместе с теми, кто еще не определился и не знает, пойдет ли голосовать). 9,2% заявили, что поддерживают БПП Солидарность (6,5% среди всех).

Рейтинг остальных партий следующий:

  • 8,8% (6,7% среди всех) - За життя
  • 7,4% (5,5%) - Гражданская позиция
  • 7,0% (4,8%) - Самопоміч
  • 6,0% (4,6%) - Радикальная партия
  • 6,0% (4,6%) - Оппозиционный блок
  • 4,0% (3,3%) - Слуга народа
  • 3,2% (2,4%) - ВО Свобода
  • 1,7% (1,2%) - Рух нових сил
  • 1,6% (1,1%) - Народный фронт
  • 1,2% (0,9%) - Партия простых людей
  • 1,0% (0,8%) - Державницька ініціатива Яроша 

Рейтинг остальных партий, согласно опросу, ниже 1%.

Около 17% опрошенных избирателей еще не определились с выбором и/или не знают, пойдут ли голосовать.

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Опрос проведен 15-19 декабря 2017 года среди 2004 украинцев от 18 лет в рамках проекта МАРТА посольства Королевства Нидерландов. Погрешность не превышает 2,3 %. Исследование не проводилось на временно оккупированных территориях страны.

Напомним, в ноябре 2017 года народные депутаты приняли за основу законопроект избирательного кодекса.

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Теги: опрос, выборы, Верховная Рада, Батькивщина, БПП
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Источник: Liga.net

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Комментариев (3)
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Kirsten    23.01.2018, 13:18
Оценка:  0
Kirsten
.....again fake story ))))
Конфузий    23.01.2018, 13:10
Оценка:  0
Конфузий
Эти партийные списки необходимо отменить.
Yzenykkrasavchik    23.01.2018, 13:09
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
Думаю после этих рейтингов Рабиновича и Мураева посадят
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