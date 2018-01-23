На досрочных выборах в Раду пройдут 9 партий - опрос

Согласно данным опроса, на досрочных выборах в Верховную Раду больше 3% голосов (проходной барьер) получили бы девять партий.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине декабря 2017 года, в парламент прошли бы девять партий.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в конце 2017-го Фондом Демократические инициативы им. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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Лидером электоральных симпатий среди политических партий является Батькивщина: за соратников Тимошенко готовы отдать свои голоса 12,1% тех, кто намерен принять участие в голосовании (и 8,7% среди всех опрошенных - то есть, вместе с теми, кто еще не определился и не знает, пойдет ли голосовать). 9,2% заявили, что поддерживают БПП Солидарность (6,5% среди всех).

Рейтинг остальных партий следующий:

8,8% (6,7% среди всех) - За життя

7,4% (5,5%) - Гражданская позиция

7,0% (4,8%) - Самопоміч

6,0% (4,6%) - Радикальная партия

6,0% (4,6%) - Оппозиционный блок

4,0% (3,3%) - Слуга народа

3,2% (2,4%) - ВО Свобода

1,7% (1,2%) - Рух нових сил

1,6% (1,1%) - Народный фронт

1,2% (0,9%) - Партия простых людей

1,0% (0,8%) - Державницька ініціатива Яроша

Рейтинг остальных партий, согласно опросу, ниже 1%.

Около 17% опрошенных избирателей еще не определились с выбором и/или не знают, пойдут ли голосовать.

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Опрос проведен 15-19 декабря 2017 года среди 2004 украинцев от 18 лет в рамках проекта МАРТА посольства Королевства Нидерландов. Погрешность не превышает 2,3 %. Исследование не проводилось на временно оккупированных территориях страны.

Напомним, в ноябре 2017 года народные депутаты приняли за основу законопроект избирательного кодекса.