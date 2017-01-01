Из 1551 убийства за 2017 год раскрыто почти 90% - полиция
Национальная полиция обнародовала статистику, согласно которой в Украине за 2017 года было совершено 1551 умышленное убийство.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Читай также: В украинском интернете нашли 82 сайта мошенников
Указывается, что почти 90% из убийств были раскрыты. Убийств также стало меньше на 10% по сравнению с предыдущим годом.
“Раскрытие убийств - это, в первую очередь, индикатор работы уголовного розыска. По этому показателю можно сделать выводы, как работают оперативные службы. Но мы смотрим и на то, как граждане воспринимают нашу работу. К сожалению, чаще всего общественное мнение формируется, исходя из расследований нескольких резонансных преступлений. При этом почти 90 процентов раскрытых убийств - мало кого интересуют. Это тщательная, кропотливая работа. Все бытовые убийства - не “на слуху“, но они раскрываются“, - заявил начальник департамента уголовного розыска Сергей Тихонов.
За 2017 года полиция зафиксировала 2024 факта нанесения тяжких телесных повреждений (раскрыты 91%), 596 фактов телесных повреждений со смертельными последствиями (раскрыты 92%) и 245 случаев изнасилований (раскрыто 94%).
Читай также: Население Украины сократилось на 180 000 человек
В полиции отметили, что количество преступлений снижается. Число умышленных убийств уменьшилось на 10%, изнасилований - на 25%, избиений - на 8%, избиений со смертельными последствиями - на 12%.
Напомним, 12 января заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал, что согласно статистике совершенных и раскрытых намеренных убийств за последних 20 лет в Украине уровень преступности сейчас не соответствует ситуации 1990-х годов.
Ранее в ноябре 2017 года глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что в Украине за последние 10 месяцев угнали более 7580 автомобилей.