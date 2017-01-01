Из 1551 убийства за 2017 год раскрыто почти 90% - полиция

Полиция утверждает, что по статистике за 2017 количество умышленных убийство в Украине снизилось.

Почти 90% из убийств были раскрыты depositphotos.com

Национальная полиция обнародовала статистику, согласно которой в Украине за 2017 года было совершено 1551 умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Указывается, что почти 90% из убийств были раскрыты. Убийств также стало меньше на 10% по сравнению с предыдущим годом.

“Раскрытие убийств - это, в первую очередь, индикатор работы уголовного розыска. По этому показателю можно сделать выводы, как работают оперативные службы. Но мы смотрим и на то, как граждане воспринимают нашу работу. К сожалению, чаще всего общественное мнение формируется, исходя из расследований нескольких резонансных преступлений. При этом почти 90 процентов раскрытых убийств - мало кого интересуют. Это тщательная, кропотливая работа. Все бытовые убийства - не “на слуху“, но они раскрываются“, - заявил начальник департамента уголовного розыска Сергей Тихонов.

Результаты работы полиции npu.gov.ua

За 2017 года полиция зафиксировала 2024 факта нанесения тяжких телесных повреждений (раскрыты 91%), 596 фактов телесных повреждений со смертельными последствиями (раскрыты 92%) и 245 случаев изнасилований (раскрыто 94%).

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В полиции отметили, что количество преступлений снижается. Число умышленных убийств уменьшилось на 10%, изнасилований - на 25%, избиений - на 8%, избиений со смертельными последствиями - на 12%.

Напомним, 12 января заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал, что согласно статистике совершенных и раскрытых намеренных убийств за последних 20 лет в Украине уровень преступности сейчас не соответствует ситуации 1990-х годов.

Ранее в ноябре 2017 года глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что в Украине за последние 10 месяцев угнали более 7580 автомобилей.