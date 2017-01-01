В Кагарлыке на депутата совершили вооруженное нападение

Полиция задержала злоумышленника, но еще не установила мотивы нападения.

В городе Кагарлык Киевской области в понедельник, 22 января, мужчина совершил вооруженное нападение на депутата областного совета. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Отмечается, что инцидент произошел после встречи с избирателями, когда народный избранник выходил из офиса.

“К нему подбежал неизвестный и ударил по голове. После чего нападающий пытался применить взрывное устройство“, - сказано в сообщении.

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В момент нападения рядом проезжали патрульные полицейские. Правоохранители догнали злоумышленника, который пытался убежать, и обнаружили у него муляж гранаты.

Нападающим оказался 33-летний мужчина из Белой Церкви, его поместили в изолятор временного содержания. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Так, назначена экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 27 ноября сыну нардепа Игоря Попова сообщили о подозрении.