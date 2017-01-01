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В Львове медики за взятку в 50 тысяч предоставляли инвалидность – СБУ

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Взяточников задержали в рабочем кабинете во время передачи денег. Возбуждено уголовное дело. За данное нарушение грозит срок до 12 лет с конфискацией имущества.
В Львове поймали взяточников-врачей
В Львове поймали взяточников-врачей
СБУ

Во Львове разоблачили на взятке одного из руководителей и работника Львовского областного центра медико-социальной экспертизы, которые требовали от местного жителя пятьдесят тысяч гривен за назначение ему третьей группы инвалидности на пожизненный срок. Об этом во вторник, 23 января, сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в рабочем помещении во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по статье "Получение взятки в особенно большом размере". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в подмосковном городе Королев полицейские за 55 тысяч рублей позволили банде ограбить магазин "Продукты".

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Теги: Львов, СБУ, коррупция, медики, видео, фото
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Источник: korrespondent.net

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