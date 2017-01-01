В Львове медики за взятку в 50 тысяч предоставляли инвалидность – СБУ
Во Львове разоблачили на взятке одного из руководителей и работника Львовского областного центра медико-социальной экспертизы, которые требовали от местного жителя пятьдесят тысяч гривен за назначение ему третьей группы инвалидности на пожизненный срок. Об этом во вторник, 23 января, сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в рабочем помещении во время получения всей суммы взятки.
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Открыто уголовное производство по статье "Получение взятки в особенно большом размере". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, в подмосковном городе Королев полицейские за 55 тысяч рублей позволили банде ограбить магазин "Продукты".