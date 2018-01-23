Президент подписал закон о мониторинге госзакупок

Сегодня, 23 января, президент Петр Порошенко подписал закон, который вводит автоматические индикаторы рисков для государственных закупок.

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон О публичных закупках и некоторые другие законы об осуществлении мониторинга закупок. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Закон позволяет органам государственного финансового контроля осуществлять эффективный мониторинг закупок с целью предупреждения нарушений в этой сфере и соблюдения заказчиками законодательства на всех стадиях закупки. Закон будет способствовать предупреждению потерь публичных средств путем усиления контроля над публичными закупками, а также создает условия для преодоления коррупции в этой сфере", - сказано в сообщении.

По словам президента, подписанные им изменения в закон о госзакупках внедряют автоматический риск-менеджмент в проводимых закупках.

"В онлайне будет работать система рисковых индикаторов, которая будет сигнализировать контролирующему органу о том, что с этим участником что-то не так. Это нововведение адресовано, в первую очередь тем, кто научился или учится дурить ProZorro. Алгоритмы будут подсказывать, куда именно смотреть, как на максимально ранних стадиях высчитать тех, кто хочет обойти систему", - сказал Порошенко.

При этом он отметил, что платформа ProZorro уже оздоровила сектор государственных закупок, сэкономив десятки миллиардов бюджетных средств.

Напомним, 21 декабря 2017 года Верховная Рада ввела автоматические индикаторы рисков для государственных закупок.