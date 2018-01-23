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В Одесской области аномальное нашествие скворцов

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Теплая осень и аномально теплый декабрь сыграл с пернатыми злую шутку: птицы отказались покидать наши края, а с наступлением морозов и снегопадов страдают из-за нехватки пищи.
Стая скворцов в Одесской области
Стая скворцов в Одесской области
Трасса Е-95

На юге Одесской области наблюдается небывалое нашествие скворцов. Огромные стаи птиц буквально атаковали Болград и Измаил, сообщает местное издание Трасса Е-95.

"В центре Болграда все деревья, дороги и аллеи буквально покрыты птицами, гомон скворцов слышен за несколько кварталов, – говорится в сообщении. – Особенно они облюбовали городские парки и скверы, где растет софора".

Издание отмечает, что теперь прохожим приходится прятаться, так как сверху на них буквально сыпется дождь отходов жизнедеятельности пернатых.

По словам экологов, теплая осень и аномально теплый декабрь сыграл с перелетными пернатыми злую шутку: птицы отказались покидать наши края, а с наступлением морозов и снегопадов страдают из-за нехватки пищи и массово слетаются в населенные пункты в ее поисках.

"Скворцы хорошо прогнозируют погоду, чувствуют циклоны и антициклоны. Собираясь в стаи они "водят хороводы", кругами летая над местностью, что свидетельствует о наступлении непогоды", – рассказала заведующая отделом природы историко-краеведческого музея Придунавья Анжела Диденко.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области аномальное нашествие скворцов

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Херсонской области погибли тысячи диких птиц в Каланчакском районе на полуострове Карадай. Позже было установлено, что причиной массового мора стала инфекционная болезнь пастереллез.

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Теги: птицы, Одесса, видео, экологи, фото, птица
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Источник: korrespondent.net

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