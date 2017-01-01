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Муженко рассказал Волкеру о ситуации на Донбассе

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Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко и специальный представитель США Курт Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и перспективы развития отношений между Украиной и США в оборонной сфере.
Встреча с Волкером
Встреча с Волкером
facebook.com/GeneralStaff.ua

Начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко провел встречу со спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом Генштаб сообщает в Facebоok 

Как отмечается, в ходе встречи Муженко рассказал американскому дипломату о текущей ситуации на Востоке Украины.

"Стороны обменялись взглядами относительно актуальных вопросов региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

Участие во встрече приняла Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович.

Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл с визитом в Украину.

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Теги: встреча, донбасс, Виктор Муженко, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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