Муженко рассказал Волкеру о ситуации на Донбассе

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко и специальный представитель США Курт Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и перспективы развития отношений между Украиной и США в оборонной сфере.

Начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко провел встречу со спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом Генштаб сообщает в Facebоok

Как отмечается, в ходе встречи Муженко рассказал американскому дипломату о текущей ситуации на Востоке Украины.

"Стороны обменялись взглядами относительно актуальных вопросов региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

Участие во встрече приняла Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович.

Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл с визитом в Украину.