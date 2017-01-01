Порошенко и Столтенберг обсудили ситуацию в зоне АТО

Президент рассказал генсеку НАТО о нарушениях режима прекращения огня со стороны сепаратистов на Донбассе и обсудил реформирование оборонного сектора.

Президент Петр Порошенко и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг обсудили реформирование сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами альянса. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Глава государства подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. В этой связи было отмечено недавнее одобрение Советом национальной безопасности и обороны Украины проекта закона Украины о национальной безопасности", - сказано в нем.

Также Порошенко проинформировал Столтенберга о ситуации на Донбассе и нарушениях режима прекращения огня со стороны сепаратистов.

Президент выразил благодарность НАТО за последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и важную практическую помощь в противодействии российской агрессии.

Во время разговора были также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Комиссии Украина - НАТО.

Напомним, по словам генсека НАТО, двери Североатлантического альянса открыты для Украины, однако решение о приеме в свои ряды будут принимать все 29 членов организации.