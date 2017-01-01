МИД рекомендует украинцам не ехать в Ливию

Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Ливию из-за активизации в стране деятельности террористических группировок.

Министерство иностранных дел советует гражданам Украины воздержаться от поездок в Ливию из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом сообщается на официальном сайте департамента консульской службы МИДа.

Как отмечается, в связи со сложной ситуацией с безопасностью на территории Ливии, активной деятельностью террористических группировок, ростом числа случаев совершения насильственных действий (вооруженных нападений, захватов в заложники) в отношении иностранных граждан, в том числе граждан Украины, трудоустроенных в Ливии, в частности в местных медицинских учреждениях, предприятиях добывающей промышленности и транспортной инфраструктуры, а также в связи с систематическими задержаниями в этой стране морских и воздушных судов, в состав экипажей которых входят в т.ч. и украинские граждане, МИД в очередной раз призывает соотечественников воздержаться от поездок в Ливию, а тех, кто все еще находится в этой стране, немедленно покинуть ее территорию.

В МИДе подчеркнули, что несоблюдение этих рекомендаций угрожает жизни и здоровью граждан, поскольку ливийские органы власти на данный момент не способны гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны.

МИД обращает внимание на существенную активизацию на территории страны, в частности в районах городов Адждабия, Бенгази, Дерна, Джофри-гун, Куфра, Себга, Сурман радикальных террористических группировок и криминальных элементов, деятельность которых направлена, в частности, против граждан европейских стран, которые находятся в Ливии.

Также отмечается, что возможности реагирования и защиты украинцев в этой стране существенно ограничены, в том числе в связи с передислокацией в феврале 2015 года посольства Украины в Ливии в Тунис из-за угрозы безопасности его персонала.

МИД призывает родственников и знакомых граждан Украины, которые сейчас находятся в Ливии, предостеречь их об опасности дальнейшего пребывания в этой стране.

Напомним, вооруженная группировка напала в понедельник, 15 января, на международный аэропорт Митига в столице Ливии.