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Волкер отменил поездку на Донбасс

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Ухудшение погодных условия сорвало поездку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера на Донбасс. Он останется с визитом в Киеве.
Волкер не едет на Донбасс
Волкер не едет на Донбасс
facebook.com/pg/GeneralStaff.ua

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отказался от поездки на Донбасс из-за ухудшения погодных условий. Об этом рассказали в посольстве США в Киеве, сообщает Голос Америки.

"Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве. Погодные условия неблагоприятны", - сказали в посольстве.

Также отмечается, что сегодня вечером Волкер встретится с президентом Петром Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Курт Волкер на этой неделе посетит Киев и Донбасс. После этого политик собирается провести встречу с помощником президента РФ Владиславов Сурковым.

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Теги: Киев, донбасс, непогода, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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