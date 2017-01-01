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В Украине остаются без света около 70 населенных пунктов

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Обесточены 52 населенных пункта в Одесской области, 13 - в Черкасской и три – в Донецкой. Опасных метеорологических явлений не наблюдается.
Ремонтные работы
Ремонтные работы
dsns.gov.ua

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что вследствие непогоды обесточенными остаются 68 населенных пунктов в трех областях Украины.

По состоянию на 20.00 вторника, 23 января, без электроэнергии оставались 52 населенных пункта в Одесской области, 13 - в Черкасской и три – в Донецкой.

Отмечается, что снято ограничение и восстановлено движение крупногабаритного транспорта на участке трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский и на территории Донецкой области.

В пресс-службе ГСЧС добавили, что опасных метеорологических явлений не наблюдается. 

Ранее сообщалось, что по по состоянию на утро 23 января в Украине оставались обесточенными 109 населенных пунктов в четырех областях.

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Теги: свет, Донецкая область, Одесская область, непогода, Черкасская область, электричество
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Источник: korrespondent.net

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