В Украине остаются без света около 70 населенных пунктов

Обесточены 52 населенных пункта в Одесской области, 13 - в Черкасской и три – в Донецкой. Опасных метеорологических явлений не наблюдается.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что вследствие непогоды обесточенными остаются 68 населенных пунктов в трех областях Украины.

По состоянию на 20.00 вторника, 23 января, без электроэнергии оставались 52 населенных пункта в Одесской области, 13 - в Черкасской и три – в Донецкой.

Отмечается, что снято ограничение и восстановлено движение крупногабаритного транспорта на участке трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский и на территории Донецкой области.

В пресс-службе ГСЧС добавили, что опасных метеорологических явлений не наблюдается.

Ранее сообщалось, что по по состоянию на утро 23 января в Украине оставались обесточенными 109 населенных пунктов в четырех областях.