Волкер и Порошенко обсудили целостность Украины

Украинский лидер и специальный посланник президента США обговорили активизацию международных усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и президент Украины Петр Порошенко провели встречу, сообщила пресс-служба главы государства.

Во время беседы стороны выразили беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей в сфере безопасности и отметили освобождение украинских заложников в конце 2017 года.

"Абсолютными приоритетами является консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывода из Украины российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Стороны привлекли внимание к принятию закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий, как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнули приоритетность мирного дипломатического пути урегулирования ситуации на Донбассе.