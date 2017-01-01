Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Волкер и Порошенко обсудили целостность Украины

Комментариев: 0
Украинский лидер и специальный посланник президента США обговорили активизацию международных усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.
Петр Порошенко и Курт Волкер
Петр Порошенко и Курт Волкер
president.gov.ua
 
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и президент Украины Петр Порошенко провели встречу, сообщила пресс-служба главы государства.
 
Во время беседы стороны выразили беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей в сфере безопасности и отметили освобождение украинских заложников в конце 2017 года. 
 
"Абсолютными приоритетами является консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывода из Украины российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.
 
Стороны привлекли внимание к принятию закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий, как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнули приоритетность мирного дипломатического пути урегулирования ситуации на Донбассе.
 
Ранее состоялась встреча Волкера с главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко, который рассказал американскому дипломату о текущей ситуации на Востоке Украины.
 
Отметим, после посещения Украины спецпосланник США планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, США, встреча, донбасс, Порошенко, Курт Волкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь