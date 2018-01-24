В порту Черноморска автобус с людьми врезался в поезд

В результате происшествия пострадали шесть человек.

В Одесской области на территории морского торгового порта города Черноморск, автобус, который перевозил людей, столкнулся с грузовым поездом.

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Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. Пятерым оказана медицинская помощь на месте, одного госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.

Напомним, 16 января в Запорожской области на нерегулируемом железнодорожном переезде, пассажирского поезда № 86 Львов - Новоалексеевка столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2101. 17 января на станции Эрастовка в Днепропетровской области сошел с рельсов вагон грузового поезда из-за воров металлолома.