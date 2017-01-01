После произошедшего компания, потерявшая четырех сотрудников, приняла решение прекратить сотрудничество с Афганистаном.

Семьям погибших в Кабуле украинцев выплатят по $100 тысяч

Семьям погибших в Кабуле украинцев выплатят по $100 тысяч

Семь семей, чьи родные погибли в страшном теракте в ночь с 20-го на 21 января в столице Афганистана Кабуле, 24 января получат тела своих родственников. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан Виктор Никитюк, передает КП в Украине.

В момент нападения экстремистов на отель Интерконтиненталь там находились, как уточнил дипломат, 26 украинцев. Часть наших земляков уже вернулась в Киев и в Кропивницкий в понедельник, остальные прилетают сегодня.

“На месте происшествия погибли 7 украинцев. Это четверо сотрудников компании Украинские крылья, двое - Урга и один, работающий напрямую с афганской авиакомпанией Kam Air“, - уточнил Виктор Никитюк.

Читай также: В центре Кабула упали две ракеты

Погибшие работали пилотами, инженерами по техническому обслуживанию самолетов и стюардессами. Эти специалисты, как сказал нашей газете посол, сегодня востребованы в Афганистане. На “рисковый заработок“ украинцы едут вопреки сложной ситуации в стране.

Одна из массовых категорий, работающих в горячих точках, - это авиатехники в нескольких городах. Они хорошие, ценные профессионалы. Точного количества работающих в Афганистане украинцев у нас нет, отметил посол.

В отечественной авиакомпании Украинские крылья изданию сообщили, что выплатят семьям погибших сотрудников по 100 тысяч долларов.

“Кроме компенсаций, предусмотренных страховыми полисами, предоставим финансовую помощь для похорон погибших. У нас есть отдельно страховки, которые покрывают несчастные случаи или гибель человека“, - заявили в компании.

Читай также: Порошенко выразил соболезнования родным погибших в Кабуле

В компании отметили, что с начала их работы, с октября 2016-го, это первый трагический случай. Их сотрудники, как уверяет источник, каждый раз проходят необходимый инструктаж перед рейсом в горячую точку. Из отеля к месту работы сотрудники едут на бронированной машине.

Покидать отель работникам строго запрещено. В вечернее время и ночью запрещено выходить даже на балкон на перекур. Курить разрешают в номерах. Питаться можно только в ресторане на территории отеля. Ходить по городу самому запрещено.

Разрешение на сотрудничество с иностранными компаниями украинские авиафирмы получают в Государственной авиационной службе. После произошедшего компания Украинские крылья приняла решение прекратить сотрудничество с Афганистаном.

Напомним, 23 января в Киев прибыли выжившие при теракте в Кабуле украинцы.

Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле 20 января погибли шесть граждан Украины. Вскоре посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк заявил о еще одной жертве теракта.