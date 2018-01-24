Под Горловкой военные сожгли грузовик с российскими артиллеристами - СМИ
Бойцы батальона Донбасс-Украина сожгли грузовик с российскими артиллеристами в районе Горловки. Об этом сообщает ТСН.
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Несмотря на перемирие, российские оккупационные войска часто хаотично применяют артиллерию. В один из таких случаев, украинские военные заметили вражеский грузовик, который менял место дислокации.
“По карьеру выезжали три машины грузовых. Видно, что военные. Наших на той стороне нет - открыли огонь, сожгли одну машину с боекомплектом“, - рассказал украинский боец с позывным Авера.
Позднее разведка сообщила, что грузовик был с российскими военными. “Оказалось, по данным разведки, что это артиллерия РФ“, - пояснил Авера.
Напомним, 5 декабря пророссийские боевики обстреляли населенный пункт Врубовка из ствольной артиллерии калибра 152 мм. 21 января в результате обстрела автобуса боевиками в районе КПП Еленовка в Донецкой области, погиб пассажир, еще один ранен.
А потом рассказывают что только сепаратисты нарушают.
Ей скажут она просияет
Закрыт договор и погашен кредит
В земле ихтамнет догнивает, в земле ихтамнет догнивает ...
И молодая рассмеялась, найдя обугленный конец.
Конец истории веселой , подбить так просто и легко
Не стоит ехать в Украину, иначе сжаритесь в АТО.