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Под Горловкой военные сожгли грузовик с российскими артиллеристами - СМИ

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 9
В машине артиллеристов, при попадании, сдетонировал боекомплект.
Был уничтожен один из трех грузовиков
Был уничтожен один из трех грузовиков
УНИАН

Бойцы батальона Донбасс-Украина сожгли грузовик с российскими артиллеристами в районе Горловки. Об этом сообщает ТСН.

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Несмотря на перемирие, российские оккупационные войска часто хаотично применяют артиллерию. В один из таких случаев, украинские военные заметили вражеский грузовик, который менял место дислокации. 

“По карьеру выезжали три машины грузовых. Видно, что военные. Наших на той стороне нет - открыли огонь, сожгли одну машину с боекомплектом“, - рассказал украинский боец с позывным Авера. 

Позднее разведка сообщила, что грузовик был с российскими военными. “Оказалось, по данным разведки, что это артиллерия РФ“, - пояснил Авера.

Напомним, 5 декабря пророссийские боевики обстреляли населенный пункт Врубовка из ствольной артиллерии калибра 152 мм. 21 января в результате обстрела автобуса боевиками в районе КПП Еленовка в Донецкой области, погиб пассажир, еще один ранен.

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Теги: Донбасс, Горловка, ВСУ, война, россияне, артиллеристы
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Комментариев (9)
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muterrdo    24.01.2018, 13:09
Оценка:  +1
muterrdo
И 618 российских танков были заодно уничтожены...
Чeлentanо    24.01.2018, 12:32
Оценка:  +5
Чeлentanо
и никаких претензий, их же там нет !
tulchanin    24.01.2018, 12:32
Оценка:  -7
tulchanin
"По карьеру выезжали три машины грузовых", эй а как же перемирие? Грузовики их чтоли обстреливал и они ответным огнем его уничтожили ?
А потом рассказывают что только сепаратисты нарушают.
Woodbrother    24.01.2018, 12:32
Оценка:  +2
Woodbrother
Гибоидная война. У нее свои правила. Сегодня например печальный юбилей - обстрел жилых районов Мариуполя из РСЗО Град. Совершили сей подвиг артилеристы, прибывшие из новосибирска. Медалек им вождь рассиан потом за это понадовал немерянно .
Yzenykkrasavchik    24.01.2018, 12:32
Оценка:  -4
Yzenykkrasavchik
Куда ОБСЕ только смотрит
Woodbrother    24.01.2018, 12:32
Оценка:  +9
Woodbrother
С мечтою старушка ждет сына в тамбове
Ей скажут она просияет
Закрыт договор и погашен кредит
В земле ихтамнет догнивает, в земле ихтамнет догнивает ...
Kentas    24.01.2018, 12:32
Оценка:  -6
Kentas
Опять понеслось, давно таких смешных новостей не было.
Хитрый-Лис    24.01.2018, 12:32
Оценка:  +6
Хитрый-Лис
Сожгли бурята в рЮцком танке.
Woodbrother    24.01.2018, 12:32
Оценка:  +4
Woodbrother
Кобзон так рад был, що капец
И молодая рассмеялась, найдя обугленный конец.
Конец истории веселой , подбить так просто и легко
Не стоит ехать в Украину, иначе сжаритесь в АТО.
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