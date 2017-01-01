В Днепре из-за аварии 70 тысяч жителей остались без воды
Из-за аварии на водоводе около 70 тысяч жителей Днепра в среду, 24 января, остались без воды. Об этом сообщают пресс-служба Днепрводоканала.
Согласно сообщению, сейчас на магистральном водоводе Д-1 проведят аварийно-восстановительные работы.
Как сообщается, без водоснабжения остались жители жилых массивов Победа 1-6 и центральной части города от улицы Сичеславская Набережная до проспекта Дмитрия Яворницкого.
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Также наблюдается незначительное снижение давления водоснабжения потребителей, расположенных на левобережной части города.
Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено до 25 января.
Напомним, 19 января в Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию, и местные массово хлынули в магазины из-за паники, вызванной отсутствием воды.