В Днепре из-за аварии 70 тысяч жителей остались без воды

Воду отключили в центральной части города и на жилых массивах Победа. Восстановительные работы могут затянуться до четверга.

Вода в кранах может не появиться до следующего дня УНН

Из-за аварии на водоводе около 70 тысяч жителей Днепра в среду, 24 января, остались без воды. Об этом сообщают пресс-служба Днепрводоканала.

Согласно сообщению, сейчас на магистральном водоводе Д-1 проведят аварийно-восстановительные работы.

Как сообщается, без водоснабжения остались жители жилых массивов Победа 1-6 и центральной части города от улицы Сичеславская Набережная до проспекта Дмитрия Яворницкого.

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Также наблюдается незначительное снижение давления водоснабжения потребителей, расположенных на левобережной части города.

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено до 25 января.

Напомним, 19 января в Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию, и местные массово хлынули в магазины из-за паники, вызванной отсутствием воды.