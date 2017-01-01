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В Чернигове столкнулись маршрутка и троллейбус: пострадали 12 человек

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Больше всего пострадала девушка, сидевшая на переднем сиденье рядом с водителем.
Одному из пассажиров врачи зашили рану на голове
Одному из пассажиров врачи зашили рану на голове
facebook.com/policeChernihiv

В Чернигове на улице Любецкой около девяти часов утра 24 января водитель маршрутки не справился с управлением и допустил столкновение с троллейбусом, остановившимся из-за поломки. В результате столкновения пострадали 12 человек. 

Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

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“Одному из пассажиров пока зашивают голову. Больше всего пострадала девушка, которая сидела на переднем сиденье рядом с водителем, туда пришелся удар. Людям оказывается медицинская помощь, делают рентгены, обрабатывают раны“, - уточнили в полиции.

Водитель маршрутки не пострадал. По предварительной версии, водитель ослепило солнце, и он на полной скорости влетел в троллейбус.
 
Женщина-водитель троллейбуса в это время чинила токоприемники. Она в тяжелом состоянии госпитализирована в одну из черниговских больниц.
 
Еще различные травмы получили 11 пассажиров маршрутки, в том числе несовершеннолетняя девочка, уточняет УНИАН. Три человека находятся в тяжелом состоянии. 
 
На месте происшествия работают полиция и медики. Решается вопрос об открытии уголовного производства. 
 
ДТП в Чернигове. Столкнулись маршрутка и троллейбус.
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Теги: ДТП, Чернигов, маршрутка, роллейбус, авария
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