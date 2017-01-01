В Чернигове столкнулись маршрутка и троллейбус: пострадали 12 человек

Больше всего пострадала девушка, сидевшая на переднем сиденье рядом с водителем.

В Чернигове на улице Любецкой около девяти часов утра 24 января водитель маршрутки не справился с управлением и допустил столкновение с троллейбусом, остановившимся из-за поломки. В результате столкновения пострадали 12 человек.

Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

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“Одному из пассажиров пока зашивают голову. Больше всего пострадала девушка, которая сидела на переднем сиденье рядом с водителем, туда пришелся удар. Людям оказывается медицинская помощь, делают рентгены, обрабатывают раны“, - уточнили в полиции.

Водитель маршрутки не пострадал. По предварительной версии, водитель ослепило солнце, и он на полной скорости влетел в троллейбус.

Женщина-водитель троллейбуса в это время чинила токоприемники. Она в тяжелом состоянии госпитализирована в одну из черниговских больниц.

Еще различные травмы получили 11 пассажиров маршрутки, в том числе несовершеннолетняя девочка, уточняет УНИАН . Три человека находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают полиция и медики. Решается вопрос об открытии уголовного производства.