В Харькове вандалы разбили памятный знак Ивану Сирко
В Харькове в ночь на 24 января вандалы повредили памятный знак кошевому атаману войска Запорожского Ивану Сирко. Об этом сообщил руководитель ОО Восточный Корпус Олег Ширяев и опубликовал в Facebook фото.
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“Сегодня ночью неизвестные совершили подлую провокацию, трусливо повредив памятный знак Ивану Сирко. Уже не в первый раз - ранее его дважды обливали краской. Зверски, под покровом ночи разбив знак известного патриота Украины, эти нелюди только показали свою слабость“, - отметил Ширяев.
Один из пользователей соцсети отметил: “Боятся даже после смерти! Все как завещал атаман!“.
Памятный знак Ивану Сирко был установлен возле одного из самых красивых символов Харькова, Зеркальной струи, 23 августа 2014 года.
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Напомним, 29 ноября 2017 года разбившему памятник Небесной сотне вандалу вынесли приговор.