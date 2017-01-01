В Харькове вандалы разбили памятный знак Ивану Сирко

Памятный знак легендарному запорожскому кошевому атаману был установлен возле ротонды Зеркальная струя.

В Харькове в ночь на 24 января вандалы повредили памятный знак кошевому атаману войска Запорожского Ивану Сирко. Об этом сообщил руководитель ОО Восточный Корпус Олег Ширяев и опубликовал в Facebook фото.

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“Сегодня ночью неизвестные совершили подлую провокацию, трусливо повредив памятный знак Ивану Сирко. Уже не в первый раз - ранее его дважды обливали краской. Зверски, под покровом ночи разбив знак известного патриота Украины, эти нелюди только показали свою слабость“, - отметил Ширяев.

Один из пользователей соцсети отметил: “Боятся даже после смерти! Все как завещал атаман!“.

Памятный знак Ивану Сирко был установлен возле одного из самых красивых символов Харькова, Зеркальной струи, 23 августа 2014 года.

Памятный знак был установлен возле ротонды Зеркальная струя mykharkov.info

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Напомним, 29 ноября 2017 года разбившему памятник Небесной сотне вандалу вынесли приговор.