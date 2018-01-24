Киев лидирует в рейтинге зарплат

Самая высокая зарплата в Киеве, затем идут Киевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская области.

Самые высокие зарплаты в Украине в 2017 году были в Киеве, кроме этого из-за миграционных процессов значительно повысилась средняя зарплата в Закарпатской области.

Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает Интерфакс-Украина.

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“Самая высокая зарплата в Киеве (средняя 11 643 грн), затем идут Киевская область, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская - в среднем 7 400 грн. Но за минувший год Закарпатская область идет после Одесской, Николаевской - со средней зарплатой 6 700 грн“, - сказал Ярошенко.

Также он отметил, что сегодня самая низкая зарплата у медсестер, врачей, воспитателей - около 3 700 грн по данным Госстата.

Напомним, с 2 января в Украине повысилась минимальная зарплата до 3723 грн.

23 января сообщалось, что в 2017 году заработная плата министра внутренних дел Украины Арсена Авакова составила 710 098,87 гривен. Зарплата президента Украины за 2017 год составила 336 000 гривен, исходя из официального ответа Администрации главы государства.