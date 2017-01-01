Как проверить качество вакцины от кори, паротита и краснухи

Вакцины КПК сейчас закупаются с помощью UNICEF Ukraine.

Существует эффективный и доступный способ проверить качество вакцин КПК - от кори, паротита и краснухи.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Читай также: Вакцинация от кори: в Минздраве опубликовали противопоказания

“Мы уверены в качестве и безопасности вакцин, которые закупаем с помощью UNICEF Ukraine. Сегодня украинские дети получают надежную вакцину КПК от кори, паротита и краснухи - Приорикс, производства Бельгии“, - написала Супрун.

Она также отметила, что качество вакцины подтверждено Всемирной организацией здравоохранения. Также безопасность вакцины контролируется во время ее доставки в Украину.

Чтобы лично убедиться в надежности вакцины перед тем, как делать ребенку прививки., но нужно проверить термоиндикаторы, которые показывают, что был соблюден оптимальный температурный режим при транспортировке вакцины. “Они - на флаконе вакцины и в карточке-индикаторе контроля холодовой цепи“, - отметила Супрун.

Термоиндикатор на флаконе - это белый квадрат. Он показывает, что во время хранения вакцины не было повышения температуры. facebook.com/ulanasuprun

Термоиндикатор в карточке - серая отметка у красного указателя ColdMark. Он показывает, что вакцина не была заморожена.

Термоиндикатор в карточке - серая отметка у красного указателя ColdMark facebook.com/ulanasuprun

“Если они такого же цвета, как на изображениях, ваша вакцина в норме. Делайте прививки и получите свою защиту“, - пояснила и.о. министра здавоохранения.

Напомним, по состоянию 23 января корью в Украине заболели более двух тысяч человек.