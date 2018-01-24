Рабинович: Последние рейтинги показывают – Украина начинает выздоравливать

Любые опросы – это своего рода температурный лист. Представленные же во вторник, 23 января, результаты социологического исследования, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, показывают, что Украина постепенно начинает выздоравливать. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии За життя Вадим Рабинович, комментируя в прямом эфире телеканала NewsOne результаты соцопроса, согласно которым его политсила занимает третью позицию по популярности среди украинцев.

Отметим, что в рейтинге представлен целый ряд партий, которые ранее не участвовали в большой политике.

“Рост популярности новых партий объясним тем, что они не участвовали во всем, что происходило у нас в стране последние 26 лет. И это тоже доказательство тому, что страна начинает идти на поправку“, – подчеркнул Рабинович.

В то же время он уточнил, что не совсем доволен результатами, которые получила возглавляемая им партия.

“Сегодня мы держим первенство не во всех областях Украины, но уже занимаем лидирующие позиции на Востоке и Юге страны. Поэтому нам есть над чем работать. И когда мы увидим, что партию За життя поддерживает минимум 50% населения Украины, мы сможем уверенно сказать: страна точно начала идти на поправку“, – заявил парламентарий.

Прокомментировал лидер партии За життя и ситуацию вокруг Центральной избирательной комиссии Украины. В частности, на вопрос, пойдет ли Украина на следующие выборы со старым составом ЦИК или все же власть его поменяет, Вадим Рабинович ответил: “Кто сказал, что выборы будут в 2019 году? Я, например, рассчитываю, что они пройдут еще в 2018-м. В любом случае идем с тем, что есть, тем более, что никто до конца не знает, с каким законом о выборах мы пойдем на эти самые выборы. И не нужно лить слезы – нужно действовать и выбирать новые лица“.

Впрочем, шанс обновить этот “незаконный ЦИК“ все же есть, считает народный депутат.

«Но для этого разнонаправленные силы, которые пытаются заполучить контроль над выборами, должны понять одну вещь: сегодня нужно не торговаться, а садиться за стол переговоров и договариваться», – отметил политик.

Кроме политических вопросов Вадим Рабинович прокомментировал и экономические. Так, отвечая на вопрос, как долго еще будут продолжаться “качели“ с курсом доллара и сможет ли стабилизировать национальную валюту новый глава НБУ, он ответил: “Давайте сначала дождемся отставки Валерии Гонтаревой (и, я надеюсь, ее посадки) и голосования за новую кандидатуру. Я не исключаю, что власть разыгрывает очередной сценарий, в котором прописан срыв по этим голосованиям, например, не хватит голосов ни за отставку Гонтаревой, ни, соответственно, за назначение ее преемника“, – предположил политик.

Он подчеркнул, что от нынешней власти ничего другого ждать и не приходится, потому нужно как можно скорее провести выборы и привести в большую политику новых людей.

“В любом случае я бы не шел на поводу у представителей власти, а думал головой. Но сегодня Украиной и ее экономикой управляют люди, которые думают лишь о том, как бы побольше украсть. Некомпетентные чиновники занимаются лишь тем, что убивают экономику и страну. Они разрушили базовые отрасли, они продолжают убивать гигантов промышленности, последний крейсер и тот оказался ненужным. Поэтому нужно дождаться выборов, на которых украинский народ скажет, с кем и куда он хочет идти“, – резюмировал парламентарий.