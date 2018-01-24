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В Севастополе прошли учения по борьбе с подводными диверсантами

Комментариев: 2
Российские военные отрабатывали в бухте Севастополя обнаружение и задержание подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты кораблей в местах стоянки.
Учения в бухте Севастополя
Учения в бухте Севастополя
Минобороны РФ

В аннексированном Крыму российские военные проводят военные учения армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В Севастопольской бухте отряд по противодействию диверсионным силам и средствам Крымской военно-морской базы провел плановое учение с привлечением быстроходных катеров Раптор и Грачонок, в ходе которого отработаны вопросы по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в местах стоянки", – говорится в сообщении.

Кроме того, на полигоне Ангарский российские военные проводят мероприятия по боевой подготовки артиллерийских подразделений.

"Расчеты гаубичной артиллерии, боевых машин систем залпового огня и минометные подразделения отработают действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе, сдают нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и смене огневых позиций", – говорится в сообщении.

Отмечается, что учения проводятся, как в дневное, так и в ночное время суток.

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2017 года Россия провела тактические учения морской пехоты на полигоне Опук. Там же в сентябре проходили масштабные стрельбы.

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Теги: Россия, Крым, Севастополь, Черноморский флот, корабли, катер, Артиллерия, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Шкиряк_и_Зорин    24.01.2018, 22:16
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорин
Как посмели? Я возмущён! Отчаянно возмущён!..
Климкин, кстати, совсем мышей не ловит. Раньше вот по каждому такому случаю МИД делал ноту. А теперь?.. Где ноты? Что, голос сел?
AloneInNight    24.01.2018, 20:45
Оценка:  +1
AloneInNight
Бигмир, и как там оккупанты?
Победили подводных америкосов?
Нам это нах?
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