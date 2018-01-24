В Севастополе прошли учения по борьбе с подводными диверсантами

Российские военные отрабатывали в бухте Севастополя обнаружение и задержание подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты кораблей в местах стоянки.

В аннексированном Крыму российские военные проводят военные учения армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В Севастопольской бухте отряд по противодействию диверсионным силам и средствам Крымской военно-морской базы провел плановое учение с привлечением быстроходных катеров Раптор и Грачонок, в ходе которого отработаны вопросы по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в местах стоянки", – говорится в сообщении.

Кроме того, на полигоне Ангарский российские военные проводят мероприятия по боевой подготовки артиллерийских подразделений.

"Расчеты гаубичной артиллерии, боевых машин систем залпового огня и минометные подразделения отработают действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе, сдают нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и смене огневых позиций", – говорится в сообщении.

Отмечается, что учения проводятся, как в дневное, так и в ночное время суток.

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2017 года Россия провела тактические учения морской пехоты на полигоне Опук. Там же в сентябре проходили масштабные стрельбы.