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За неделю гриппом и ОРВИ заболели 160 000 украинцев

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В Украине гриппом и ОРВИ с 15 по 21 января заболели около 160 000 человек. Больше всего заболевших в Киевской области, а меньше всего – в Тернопольской.
Число заболевших выросло
Число заболевших выросло
gettyimages.co.uk

На прошлой неделе в Украине гриппом и ОРВИ заболели 159 260 человек, что на 20,5% больше позапрошлой недели и на 21,3% меньше аналогичного периода прошлого сезона. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства здравоохранения.

Как отмечается, самый высокий интенсивный показатель зарегистрирован в Киевской, наименьший - в Тернопольской областях.

"Во всех областях Украины наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ, по всей территории страны заболеваемость гриппом и ОРВИ остается ниже эпидемического порога", – говорится в сообщении.

В подавляющем большинстве исследованных образцов определены вирусы гриппа типа В.

Смертей из-за осложнения от гриппа не зафиксировано.

Отмечается, что с начала сезона гриппа из 12,5 млн людей из групп риска вакцинированы лишь 1,3%.

Напомним, с 8 по 14 января 2018 года в Украине гриппом и ОРВИ заболели 132 204 человек.

 

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Теги: Минздрав, грипп, эпидемия, болезнь, ОРВИ
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Источник: korrespondent.net

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