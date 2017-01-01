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Суд арестовал все коммунальные автобусы во Львове

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Львовский суд за долги в 25 млн гривен перед заводом ЛАЗ арестовал все коммунальные автобусы. Часть транспорта уже находится на штрафплощадке.
Во Львове арестовали автобусы
Во Львове арестовали автобусы
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Во Львове суд арестовал все коммунальные автобусы за долги за 2010 год перед заводом Львовские автобусные заводы. Об этом сегодня, 24 января, журналистам сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передают Українські Новини.

"Владельцы автобусного завода обратились в суд, и суд, пройдя все горнила, принял решение, что город должен заплатить 25 млн гривен, которые мы должны за автобусы, полученные в 2010 году", сказал он.

Садовый добавил, что уже есть исполнительное производство, наложен арест на все 140 автобусов коммунального АТП-1, не только те, которые были куплены у ЛАЗа.

"7 машин уже арестованы и находятся на штрафплощадке", - сказал Садовый.

Полиция продолжает задерживать автобусы и доставлять на штрафплощадку.

По его словам, арест автобусов приведет к тому, что большая часть транспортного сообщения в городе будет парализована. В 2010 году Львов купил у ЛАЗа 32 автобуса.

Напомним, на дорогах в столице Швеции Стокгольме впервые появились беспилотные пассажирские автобусы

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Теги: Львов, арест, автобус, ЛАЗ
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Источник: korrespondent.net

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