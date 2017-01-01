В Черновицкой области мошенник 24 раза сдал в аренду несуществующий коттедж

Суд приговорил мужчину к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. злоумышленник сдал в аренду якобы свой коттедж 24 разным людям. В результате он таким образом заработал свыше 50 тысяч гривен.

В Черновицкой области суд приговорил мужчину к четырем годам и двум месяцам лишения свободы за мошенничество при сдаче в аренду жилья. Об этом сообщили в среду, 24 января, в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, злоумышленник сдал в аренду якобы свой коттедж 24 разным людям. В результате он таким образом заработал свыше 50 тысяч гривен.

В частности, с октября по декабрь 2016 на сайтах olx.ua и dom.ria.ua он и его сообщник разместили объявления о сдаче коттеджа, который на самом деле им не принадлежал.

Согласовывая телефону условия бронирования этого коттеджа, граждане должны были внести предоплату на банковскую карточку, сумма составила более 2 тыс. грн. Однако, после получения подтверждения об уплате денег, "арендодатели" на связь больше не выходили. Также было установлено, что кроме мошенничества, он занимался еще и сбытом наркотических веществ.

Как сообщалось, в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в мошенничестве на более чем 2 млн гривен.