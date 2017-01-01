Президент встретился с главой МВФ
В Давосе в среду, 24 января, проходит встреча президента Украины Петра Порошенко и главы Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко у себя в Twitter.
“Начались переговоры президента с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард“, - написал Цеголко.
Почалися переговори Президента з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.#Davos pic.twitter.com/J8vMUNMsNL— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 января 2018 г.
После встречи Порошенко заявил, что Украина готова к продолжению сотрудничества с фондом, как индикатором доверия к проведению внутренних реформ.
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“Сегодня с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард мы провели конструктивную и открытую встречу и обсудили все открытые вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ“, - сообщил глава государства.
Также он подтвердил свою готовность к продолжению сотрудничества с МВФ.
Напомним, фонд ранее потребовал от Порошенко изменить поданный им законопроект о создании антикоррупционного суда “согласно взятым на себя обязательствам“.