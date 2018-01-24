Vodafone не будет чинить связь в ДНР без гарантий безопасности

Для ремонта связи в самопровозглашенной Донецкой народной республике компания Vodafone-Украина требует предоставить ей гарантии безопасности.

Компания Vodafone-Украина не может проверить или отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области. Об этом заявила начальник отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан, сообщает Радио Свобода.

"Невозможно такое. Мы работаем в соответствии с украинским законодательством. Мы работаем по украинским лицензиям, выданным нам Украиной. Действующее законодательство нам запрещает работать или вести любую хозяйственную или коммерческую деятельность на неподконтрольной территории", - заявила Рубан.

Она отметила, что в случае получения официального разрешения на въезд на неподконтрольную территорию, компания никого туда не будет посылать без гарантий безопасности.

"На свой страх и риск, мы, конечно, делать этого не будем. Потому что никто не возьмет на себя ответственность рисковать жизнями людей… Если никто не может гарантировать их безопасность, то, конечно, никто туда наших специалистов не отправит", - добавила она.

Напомним, ДНР требует от Vodafone оплачивать потребленную электроэнергию и прислать специалистов для технического обслуживания оборудования.