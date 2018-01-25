"Где Украина?" Опубликован фильм о Мариуполе под Градами

Фильм 10 секунд показывает Мариуполь непосредственно после обстрела города. Показывает пострадавших, из которых некоторые продолжают "молиться" на Путина даже в разрушенных квартирах.

Три года назад, 24 января 2015 года, террористы обстреляли Мариуполь из систем залпового огня Град. Жертвами стали преимущественно гражданские лица - 31 погиб, 112 получили ранения. В память об этой трагедии студия Babylon'13 опубликовала на Youtube документальный фильм 10 секунд, в котором местные жители рассказывают о пережитом.

Фильм без купюр показывает настроения местных жителей, пострадавших от обстрела, причем те только тех, кто имеет определенную политическую позицию, но и тех, кому по сути все равно, кто в какой стране жить, только бы жить.

В частности, в фильме взяли интервью у мужчины, которому две ракеты Града уничтожили жилье. Он стоит в разрушенной квартире и рассказывает, что Путин - “это мужик“, что при Януковиче было “свободней и спокойней“. Возмущается, что снесли памятник Ленину, возле которого он назначал свидания. Он рад, что успел отправить детей в Россию, поскольку “это самое главное“. Он спрашивает, почему сюда, на Донбасс, пришли ребята из западной Украины и “убивают наших детей“, но не спрашивает, кто запустил Град по квартире, в которой он живет. “Они говорят, что защищают страну“, - отмечает журналист. “Кого, чего, какую страну?“ - спрашивает мужчина. “Украину“, - отвечает голос за кадром.

“Какую Украину? Где Украина? Вот это вот - Украина? Шо это такое... По барабану, кто это -ДНР, ШМНР и кто там, укропы эти. По барабану. Натворили - хай блин делают. Так они же не чешутся ничего. Откликнулись ТЭП и Ильича. А из города (показывает кукиш - ред.)“.

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Далее он Мариуполя уже за кружкой пива говорит, что был бы рад, если Россия поучаствовала “в этом всем“, “выгнала эту срань в Бендерщину“.

Режиссер и автор сценария – Юлия Гонтарук, оператор – Юрий Грызунов. 10 секунд был отмечен премией имени Андрея Матросова на кинофестивале DocudaysUA, премией Национального союза кинематографистов, а также номинирован в категории “Лучший документальный фильм“ на Золотую Дзигу (украинский Оскар).

Напомним, представители ОБСЕ исследовали воронки и пришли к выводу, что обстрел Мариуполя проводился с территории, подконтрольной сепаратистам. Глава ДНР Александр Захарченко обвинил в обстреле Киев, хотя еще накануне утром он объявил о наступлении на Мариуполь. Контрразведка СБУ перехватила разговор главарей ДНР, которые планировали осуществить обстрел Мариуполя. Задержан наводчик, местный житель.