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Волкер: Миллионы украинцев нуждаются в помощи

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Спецпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер рассказал об украинцах на Донбассе, которые нуждаются в помощи.
Волкер о гуманитарной помощи украинцам
Волкер о гуманитарной помощи украинцам
112.ua

В Украине более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за ситуации на Донбассе. Об этом у себя в Twitter сообщил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер.

"Встретился с гуманитарными организациями в Украине, чтобы обсудить кризис на востоке Украины. Более 4 миллионов человек нуждаются в помощи и защите, особенно во время суровой зимы. Долгосрочный мир - это единственное решение", - заявил Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявил, что США не собираются вести переговоры по Украине без учета ее мнения.

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Теги: помощь, донбасс, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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