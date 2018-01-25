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Порошенко пригласил в Украину советника Трампа

Комментариев: 1
В ходе встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 января украинский лидер пригласил старшего советника президента США Кушнера посетить Украину.
Встреча Петра Порошенко и Джареда Кушнера
Встреча Петра Порошенко и Джареда Кушнера
twitter.com/STsegolko
 
Президент Петр Порошенко пригласил в Украину старшего советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter. 
 
"Встреча со старшим советником президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину", – написал Цеголко вечером 24 января. 

Лагард прокомментировала встречу с Порошенко
 
Напомним, ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе у Порошенко достоялась встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прошли переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, состоялась беседа с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович.
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Теги: Украина, США, Порошенко, Давос 2018
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Oleg13    25.01.2018, 00:01
Оценка:  -2
Oleg13
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