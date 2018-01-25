Порошенко пригласил в Украину советника Трампа
В ходе встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 января украинский лидер пригласил старшего советника президента США Кушнера посетить Украину.
"Встреча со старшим советником президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину", – написал Цеголко вечером 24 января.
Лагард прокомментировала встречу с Порошенко
Лагард прокомментировала встречу с Порошенко
Напомним, ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе у Порошенко достоялась встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прошли переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, состоялась беседа с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович.
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