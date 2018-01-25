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Порошенко: Фейки - часть агрессии РФ против всего мира

Спецтема: Давос-2018
Комментариев: 2
Борьба с фейковыми новостями идет во многих развитых странах мира - США, Канаде, большинстве стран Европы, отметил президент.
Порошенко на форуме в Давосе
Порошенко на форуме в Давосе
president.gov.ua

Фейковые новости - часть гибридной агрессии России против всего демократического мира. Об этом президент Петр Порошенко заявил 26 января, выступая на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

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“Было бы чрезвычайно важно сообщать правдивую информацию о том, что происходит в стране, защищать весь мир от фейковых новостей. Это тренд, который наблюдается по всему миру - в США, Канаде, в большинстве европейских стран“, - сказал он.

“Фейковые новости координируются качественно. Вы понимаете, что это часть гибридной агрессии России не только против Украины, но и против всего демократического мира“, - добавил Порошенко.

Порошенко в Давосе, 25.01.2018
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Напомним, что в Давосе президенту Петру Порошенко задала провокационный вопрос журналистка в вышиванке.

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Теги: Давос, Порошенко, фейки, российская агрессия
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Комментариев (2)
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Russian-Troll    25.01.2018, 11:45
Оценка:  +3
Russian-Troll
Самый большой фейк это ты, Петро.
Конфузий    25.01.2018, 11:28
Оценка:  +3
Конфузий
Фейк ... фейк ... Говорите прямо - брехня.
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