В Черкассах мусорный коллапс: отходы не вывозят
В Черкассах люди жалуются на мусорный апокалипсис – отходы не вывозят по всему городу. Об этом сообщает местное издание Vikka.
Напряженная ситуация с переполненными мусорными баками не решается почти неделю. Наибольший мусорный коллапс, в Юго-Западном районе, микрорайонах Лесной и на Мытнице.
Горожане даже угрожают принести мусор в кабинет городского головы Анатолия Бондаренко.
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В КП Черкасская служба чистоты предупредили о возможных задержках с вывозом отходов с 20 января. Коммунальщики уверяют, что виной всему — снежные завалы, которые перекрыли доступ к мусорным контейнерам. При этом на фото видно, что дороги к контейнерам вполне подъездные и снежных сугробов, которые препятствовали доступу к бакам, нет.
Стоит отметить. что ранее коммунальное предприятие в начале января на странице в Facebook информировало, что истек срок действия договора на вывоз бытовых отходов, который был заключен между КП Черкасская служба чистоты и ООО Умвельт Украины. Поэтому заниматься вывозом мусора в этот период фактически некому.
Напомним, в марте 2017 года Львов заключил с пятью городами временные сделки на вывоз мусора.