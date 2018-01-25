В Черкассах мусорный коллапс: отходы не вывозят

Коммунальное предприятие заявило, что заниматься вывозом мусора некому - нет уборочной техники.

В Черкассах люди жалуются на мусорный апокалипсис – отходы не вывозят по всему городу. Об этом сообщает местное издание Vikka.

Напряженная ситуация с переполненными мусорными баками не решается почти неделю. Наибольший мусорный коллапс, в Юго-Западном районе, микрорайонах Лесной и на Мытнице.

Горожане даже угрожают принести мусор в кабинет городского головы Анатолия Бондаренко.

Мусор не вывозят уже неделю vikka.ua

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В КП Черкасская служба чистоты предупредили о возможных задержках с вывозом отходов с 20 января. Коммунальщики уверяют, что виной всему — снежные завалы, которые перекрыли доступ к мусорным контейнерам. При этом на фото видно, что дороги к контейнерам вполне подъездные и снежных сугробов, которые препятствовали доступу к бакам, нет.

КП предупредило о возможных задержках с вывозом отходов facebook.com/КП

Стоит отметить. что ранее коммунальное предприятие в начале января на странице в Facebook информировало, что истек срок действия договора на вывоз бытовых отходов, который был заключен между КП Черкасская служба чистоты и ООО Умвельт Украины. Поэтому заниматься вывозом мусора в этот период фактически некому.

Напомним, в марте 2017 года Львов заключил с пятью городами временные сделки на вывоз мусора.