Путин не намерен оккупировать всю Украину - Волкер

Волкер отметил, что цель РФ состоит в том, чтобы “дестабилизировать Украину, влиять на политику Киева".

Старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Стивен Бланк написал в статье для американского аналитического центра Atlantic Council, что Россия не собирается в ближайшее время выводить войска из Донбасса и возвращать Крым.

Об этом сообщает УНИАН.

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Специалист также добавил, что лживая политика России может обернуться для нее катастрофой. Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров накануне повторил три лживых заявления: на Донбассе нет российских войск, конфликт на востоке Украины - гражданская война, а не российское вторжение, а военные РФ не причастны к трагедии MH17 в июле 2014.

Бланк подчеркнул, что ложь российского государства является подтверждением того, что, несмотря на переговоры со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Нормандской четверкой, Москва не собирается уходить из Донбасса или возвращать Украине Крым. Более того, РФ только усиливает свое военное присутствие на оккупированном полуострове - размещает там новейшее вооружение.

В свою очередь, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия не смогла достичь своих целей в конфликте на Донбассе и не намерена оккупировать всю территорию Украины, передает Deutsche Welle.

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“Россия надеялась привести к власти более дружественное правительство в Киеве, чтобы удержать Украину в сфере своего влияния. Я считаю, что все завершилось трагедией, поскольку очень много людей пострадали в результате этого конфликта. Более десяти тысяч человек погибли и более миллиона человек стали вынужденными переселенцами, однако Россия своих целей в Украине не достигла“, - сказал он.

Волкер отметил, что цель РФ состоит в том, чтобы “дестабилизировать Украину, влиять на политику Киева и попытаться вбить клин между Украиной и Западом“.

Напомним, Напомним, 24 января Курт Волкер заявил, что принятый Верховной Радой закон о Донбассе призван лишь упорядочивает некоторые важные моменты и вряд ли изменит ситуацию на востоке Украины.