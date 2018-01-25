Порошенко пока не определился, пойдет ли на второй срок

Президент заявил, что решение об участии в выборах зависит от того, насколько успешными будут следующие полгода.

В Давосе во время Украинского завтрака президент Порошенко заявил, что пока не определился, пойдет ли на второй срок президентства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Отвечая на соответствующий вопрос во время Украинского завтрака, Порошенко сказал: “У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью. Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными“.

Выборы президента Украины пройдут весной 2019 года - если в стране не решат провести их досрочно.

Напомним, 23 января были опубликованы результаты исследования, согласно которым в Украине на сегодняшний день нет ни единого политического лидера или общественного деятеля, доверие к которому превосходило бы недоверие.

24 января Юлия Тимошенко обратилась к президенту с требованием включить кандидата от Батькивщины Андрея Евстигнеева в представление о новом составе Центральной избирательной комиссии.