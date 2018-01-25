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Порошенко пока не определился, пойдет ли на второй срок

Комментариев: 6
Президент заявил, что решение об участии в выборах зависит от того, насколько успешными будут следующие полгода.
Выборы президента Украины пройдут весной 2019 года
Выборы президента Украины пройдут весной 2019 года
president.gov.ua

В Давосе во время Украинского завтрака президент Порошенко заявил, что пока не определился, пойдет ли на второй срок президентства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Отвечая на соответствующий вопрос во время Украинского завтрака, Порошенко сказал: “У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью. Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными“.

Выборы президента Украины пройдут весной 2019 года - если в стране не решат провести их досрочно.

Напомним, 23 января были опубликованы результаты исследования, согласно которым в Украине на сегодняшний день нет ни единого политического лидера или общественного деятеля, доверие к которому превосходило бы недоверие. 

24 января Юлия Тимошенко обратилась к президенту с требованием включить кандидата от Батькивщины Андрея Евстигнеева в представление о новом составе Центральной избирательной комиссии.

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Теги: Давос, Порошенко, президент, выборы, второй срок
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Комментариев (6)
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karfagen111    25.01.2018, 12:47
Оценка:  +2
karfagen111
а что ужо сидел ???
Хюндай    25.01.2018, 13:05
Оценка:  +2
Хюндай
Кто же его посадит он же символ Украины.
Russian-Troll    25.01.2018, 12:25
Оценка:  +5
Russian-Troll
Пётром, пожалей Украину, ей и так досталось.
multipodius    25.01.2018, 12:19
Оценка:  +5
multipodius
Не йди - якщо не вб'ють, то покалічать.
Coюзник    25.01.2018, 12:09
Оценка:  +4
Coюзник
Успешные в чем??? А что предыдушие годы были успешные???
speake    25.01.2018, 12:01
Оценка:  +5
speake
Ой, да ладно, не пойдет а побежит!!!!!!!!!!!
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