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В Днепре при пожаре на ферме погибли 5 тысяч перепелок

Комментариев: 2
Пожар возник в одноэтажной хозяйственной постройке площадью 120 кв. метров.
Уничтожена крыша и внутренняя обшивка стен
Уничтожена крыша и внутренняя обшивка стен
dp.dsns.gov.ua

В Днепре в среду, 24 января, сгорела частная перепелиная ферма. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС области.

Огонь охватил одноэтажную хозяйственную постройку площадью 120 кв. метров. Уничтожена крыша и внутренняя обшивка стен.

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К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 7 человек личного состава ГУ ГСЧС в области.

В результате инцидента погибли около 5 тысяч птиц. Причина возгорания и ущерб устанавливают правоохранительные органы.

Спасти птиц не удалось
Спасти птиц не удалось
dp.dsns.gov.ua

Напомним, 24 января в Славянске произошел пожар на складе ГСМ, были взрывы

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Теги: птицы, фото, ферма, Днепр, пожар, ГосЧСавиаслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Dnepr_Dnepr    25.01.2018, 12:25
Оценка:  -2
Dnepr_Dnepr
Представители книги рекордов Гиннесса уже внесли данный факт в свою книгу, как самое большое в мире жаркое из перепелок!
multipodius    25.01.2018, 12:23
Оценка:  0
multipodius
То є кара небесна за неправомірне перейменування. Чи не хоче бог, щоб було два Дніпра.
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