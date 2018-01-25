В Днепре при пожаре на ферме погибли 5 тысяч перепелок

Пожар возник в одноэтажной хозяйственной постройке площадью 120 кв. метров.

В Днепре в среду, 24 января, сгорела частная перепелиная ферма. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС области.

Огонь охватил одноэтажную хозяйственную постройку площадью 120 кв. метров. Уничтожена крыша и внутренняя обшивка стен.

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К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 7 человек личного состава ГУ ГСЧС в области.

В результате инцидента погибли около 5 тысяч птиц. Причина возгорания и ущерб устанавливают правоохранительные органы.

Спасти птиц не удалось dp.dsns.gov.ua

Напомним, 24 января в Славянске произошел пожар на складе ГСМ, были взрывы