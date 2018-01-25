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Чубаров рассказал, кто отговаривал Киев от войны за Крым

Комментариев: 6
Чубаров встречался с послами Литвы и Латвии в Украине, генконсулом посольства Турции, а также с президентом Татарстана.
Чубаров 4 марта 2014 года встречался с послами Литвы и Латвии
Чубаров 4 марта 2014 года встречался с послами Литвы и Латвии

В начале марта 2014 года Крыма иностранные дипломаты просили представителей Украины избегать конфликта с РФ. Об этом заявил на судебном заседании по подозрению в госизмене беглого экс-диктатора Виктора Януковича  глава Меджелиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает корреспондент LIGA.net.

Чубаров сообщил, что 4 марта 2014 года встречался с послами Литвы и Латвии в Украине, генконсулом и секретарем посольства Турции, 5 марта с президентом Татарстана и старшим советником генсека ООН, а также представителем ОБСЕ.

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“В эти дни у меня были другие встречи с послами Франции, Словении и так далее. На встречах они говорили о том, что международная общественность шокирована, но динамично ищет выход из этой ситуации. Международная общественность видит брутальные нарушение прав, но исходит из того, что все должно быть решено дипломатическим путем. Международная общественность видит, что вы (Украина, - ред.) избегаете конфликтов и обращается к вам с просьбой в дальнейшем избегать таких конфликтов“, - сказал он.

Чубаров подчеркнул, что это была позиция, из которой исходили практически все, с кем у него тогда были контакты.

Напомним, 24 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не применять силу в Крыму просили послы иностранных государств.

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Теги: Чубаров, допрос, суд, Крым, дипломаты
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Комментариев (6)
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karfagen111    25.01.2018, 13:19
Оценка:  +1
karfagen111
Peyot 25.01.2018, 13:15

а вот и крымский партизан Джемилев прорезался

тоже от ясыря отлученный
karfagen111    25.01.2018, 12:48
Оценка:  +1
karfagen111
рассказал кто оторвал от КОРЫТА
karfagen111    25.01.2018, 13:02
Оценка:  +1
karfagen111
минусуют

значит в яблочко
Peyot    25.01.2018, 13:15
Оценка:  -2
Peyot
ага в яблочко, пальцем в ж....)))
multipodius    25.01.2018, 12:34
Оценка:  +1
multipodius
Виходить, Європа нам винна і не має права ставити умови Україні.
Peyot    25.01.2018, 12:52
Оценка:  0
Peyot
та вобще то да. но ты видишь чего стоят междунарожные договора? страна которая обещлаза нас защищать сама вторглась и окупировала часть страны. Если нет своей армии то никто ничего не гарантирует!
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