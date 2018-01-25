Чубаров рассказал, кто отговаривал Киев от войны за Крым

Чубаров встречался с послами Литвы и Латвии в Украине, генконсулом посольства Турции, а также с президентом Татарстана.

В начале марта 2014 года Крыма иностранные дипломаты просили представителей Украины избегать конфликта с РФ. Об этом заявил на судебном заседании по подозрению в госизмене беглого экс-диктатора Виктора Януковича глава Меджелиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает корреспондент LIGA.net.

Чубаров сообщил, что 4 марта 2014 года встречался с послами Литвы и Латвии в Украине, генконсулом и секретарем посольства Турции, 5 марта с президентом Татарстана и старшим советником генсека ООН, а также представителем ОБСЕ.

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“В эти дни у меня были другие встречи с послами Франции, Словении и так далее. На встречах они говорили о том, что международная общественность шокирована, но динамично ищет выход из этой ситуации. Международная общественность видит брутальные нарушение прав, но исходит из того, что все должно быть решено дипломатическим путем. Международная общественность видит, что вы (Украина, - ред.) избегаете конфликтов и обращается к вам с просьбой в дальнейшем избегать таких конфликтов“, - сказал он.

Чубаров подчеркнул, что это была позиция, из которой исходили практически все, с кем у него тогда были контакты.

Напомним, 24 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не применять силу в Крыму просили послы иностранных государств.