В аэропорту Херсона задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом

Пограничники Херсонского отряда задержали гражданина Турции, которого разыскивают правоохранители Франции за оборот наркотиков.

Сотрудники Государственной пограничной службы в пункте пропуска Херсон-Авиа задержали гражданина Турции, которого разыскивает Интерпол.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Гражданина Турции задержали 24 января, когда он прибыл рейсом из Стамбула.

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Пограничники Херсонского отряда провели проверку документов и установили, что он находится в международном розыске по базе данных Интерпола.

Злоумышленник разыскивается правоохранителями Франции за совершение уголовного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Пограничники передали задержанного представителям Нацполиции.

Напомним, 22 января пограничники Житомирского отряда на границе с Беларусью задержали 36-летнюю гражданку Молдовы, которая находится в международном розыске за организацию преступной группы для торговли людьми.

Ранее 28 декабря пограничники Мукачевского отряда задержали в пункте пропуска Вилок гражданина Польши, которого разыскивал Интерпол.