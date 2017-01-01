В суде Северодонецка застрелился конвоир-нацгвардеец - СМИ
В Северодонецке Луганской области в четверг, 25 января, в Апелляционном суде застрелился конвоир. Об этом сообщил адвокат Игорь Чудовский, передает Страна.
Покончивший с собой был служащим Нацгвардии, ему было 23 года.
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“В 6:20 утра нацгвардеец-срочник 1995 года рождения из конвоя обслуживающего Апелляционный суд Луганской области застрелился из табельного оружия“, - сообщил адвокат.
При этом он уточнил, что, со слов дворника, солдат страдал от неуставных отношений со стороны непосредственного руководства.
“Заседания в суде начались с небольшим опозданием. Следствие ведет военная прокуратура Луганского гарнизона. На месте происшествия работал зам военного прокурора Нестеренко А.Н. Мое мнение - надо внести в ЕРДР информацию о доведении до самоубийства и тщательно проверить эту версию“, - заявил Чудовский изданию.