В Украине запретили 16 игрушек, опасных для детей

Всего исследовали 60 образцов детских игрушек.

Продавцам, если они будут торговать запрещенным товаром, грозят штрафы depositphotos.com

В Ивано-Франковской области 16 образцов детских игрушек были забракованы сотрудниками Госпотребслужбы.

Об этом сообщила руководитель отдела контроля в сфере торговли, товаров и услуг ГУ Госпродпотребслужбы в области Любовь Осударь, передает Укринформ.

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По словам руководителя отдела контроля в сфере торговли, товаров и услуг ведомства в Ивано-Франковской области Любови Осударь, всего исследовали 60 образцов детских игрушек.

В основном игрушки были забракованы из-за острых углов, которыми могут пораниться дети, и отсутсвия маркировки.

Также были запретили, которые рассыпаются на мелкие части, что представляет опасность для детей.

Продавцы игрушек получили предписание о запрете дальнейшей реализации товара. Если оно будет нарушено, продавцам грозят штрафные санкции.

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По словам специалистов, они получают жалобы от родителей на некачественные игрушки. Впрочем, уточняют, что таких жалоб очень мало.

“Говорят, родители не знакомы с тем, что имеют право пожаловаться по поводу некачественных игрушек“, - отмечает издание.

Многие опасные игрушки, констатируют специалисты, являются товарами китайского производства. Родителям советуют быть очень внимательными при покупке этих товаров, отдавать предпочтение отечественному производителю и не давать игрушки с батарейками детям до 8 лет.

Напомним, также могут быть опасны и детские забавы. 22 января в парке Софиевка на неработающей канатной дороге погиб ребенок. Минувшим летом трехлетняя девочка сломала руку на празднике в Dream Town.