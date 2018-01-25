Стало известно, во сколько обошлась поездка Порошенко в Давос

Перелет украинской делегации в Давос стоил госбюджету более 1,6 миллиона гривен.

Деньги были переведены на счет ГАП Украина president.gov.ua

Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко и украинской делегации в швейцарский Давос обошлась госбюджету 1 651 314 гривен.

Данные были опубликованы на Едином веб-портале использования публичных средств.

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Государственное управление делами заплатило такую сумму государственному авиационному предприятию Украина за перелет в Швейцарию, где проходит Всемирный экономический форум в Давосе.

Исходя из данных, средства на баланс ГАП Украина были перечислены 19 января 2018 года. В описании транзакции указывается, что деньги потрачены на авиаперевозки Киев-Цюрих-Киев.

Как указывает сайт президента, украинская делегация и Петр Порошенко будут находится с рабочим визитом в Давосе с 24 по 26 января.

Детали транзакции spending.gov.ua

Напомним, 25 января на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Порошенко заявил, что судебная реформа в Украине завершена и осень 2017 года была самой успешной осенью реформ.

Выступая на форуме Порошенко также отметил, что фейковые новости являются частью гибридной агрессии России против всего демократического мира.