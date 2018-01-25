Кабмин запретил чиновникам начислять сверхпремии

Кабмин в рамках реформы государственной службы изменил принцип начисления премий и зарплаты чиновникам. Премьер Владимир Гройсман советует госслужащим "утолить аппетиты".

Правительство изменило структуру начисления премий и зарплаты чиновникам. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Отмечается, что соответствующее решение принято в рамках реформы государственной службы.

Читай также: Рада увеличила зарплаты нардепов

“Речь идет о невозможности чиновников начислять себе “баснословные“ премии. Речь идет об изменении структуры выплаты. Надо умерить аппетиты, когда накручивают надбавки“, - заявил премьер Владимир Гройсман, комментируя данное решение.

По его словам, поощрять чиновников следует только если люди на местах будут получать качественный сервис.