Кабмин запретил чиновникам начислять сверхпремии
Кабмин в рамках реформы государственной службы изменил принцип начисления премий и зарплаты чиновникам. Премьер Владимир Гройсман советует госслужащим "утолить аппетиты".
Правительство изменило структуру начисления премий и зарплаты чиновникам. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе Кабмина.
Отмечается, что соответствующее решение принято в рамках реформы государственной службы.
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“Речь идет о невозможности чиновников начислять себе “баснословные“ премии. Речь идет об изменении структуры выплаты. Надо умерить аппетиты, когда накручивают надбавки“, - заявил премьер Владимир Гройсман, комментируя данное решение.
По его словам, поощрять чиновников следует только если люди на местах будут получать качественный сервис.
Гройман о премиях
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Обычно советуют "умерить аппетиты". А "утолить аппетиты" звучит не однозначно, или Гройсман посоветовал чиновникам жрать "из корыта" пока не нажрутся ? =)