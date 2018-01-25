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Кабмин запретил чиновникам начислять сверхпремии

Комментариев: 2
Кабмин в рамках реформы государственной службы изменил принцип начисления премий и зарплаты чиновникам. Премьер Владимир Гройсман советует госслужащим "утолить аппетиты".
Кабмин изменил структуру начисления премий и зарплаты чиновникам
Кабмин изменил структуру начисления премий и зарплаты чиновникам
Korrespondent.net

Правительство изменило структуру начисления премий и зарплаты чиновникам. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Отмечается, что соответствующее решение принято в рамках реформы государственной службы.

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“Речь идет о невозможности чиновников начислять себе “баснословные“ премии. Речь идет об изменении структуры выплаты. Надо умерить аппетиты, когда накручивают надбавки“, - заявил премьер Владимир Гройсман, комментируя данное решение.

По его словам, поощрять чиновников следует только если люди на местах будут получать качественный сервис.

Гройман о премиях
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Теги: зарплаты, чиновники, госслужба, премии, Владимир Гройсман
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Комментариев (2)
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Хулиганка*    25.01.2018, 22:18
Оценка:  0
Хулиганка*
Шел 4-ый год "войны!.......
tulchanin    25.01.2018, 22:16
Оценка:  +2
tulchanin
"Владимир Гройсман советует госслужащим "утолить аппетиты". "©
Обычно советуют "умерить аппетиты". А "утолить аппетиты" звучит не однозначно, или Гройсман посоветовал чиновникам жрать "из корыта" пока не нажрутся ? =)
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