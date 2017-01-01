В зоне АТО один боец ранен в результате обстрела – штаб

На донецком направлении противник из 120-мм минометов вел огонь по опорным пунктам вокруг Новотроицкого. Из гранатометов обстреляли позиции ВСУ неподалеку от Водяного на Приазовье.

Подразделения сепаратистов с начала суток в четверг, 25 января, два раза нарушили режим тишины на Донбассе. Ранения получил один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, на донецком направлении противник из 120-мм минометов вел огонь по опорным пунктам вокруг Новотроицкого. Также из гранатометов были обстреляны позиции ВСУ неподалеку от Водяного на Приазовье.

"В результате вражеского обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Военные врачи квалифицируют состояние здоровья нашего защитника как удовлетворительное", – отметили в штабе.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 24 января сепаратисты трижды нарушили перемирие в зоне АТО. Тогда также пострадал один украинский военный.

В свою очередь сепаратисты ДНР заявили о якобы обстреле со стороны ВСУ по селу Саханка Новоазовского района. Они утверждали, что повреждены четыре жилых дома. Около 70 абонентов лишились электро- и газоснабжения.