В Харькове чиновника спасли от убийства, разыграв его смерть

Сотрудники прокуратуры и СБУ сымитировали смерть директора харьковского коммунального предприятия, чтобы спасти его от заказного убийства.

В Харькове правоохранители подстроили гибель директора коммунального предприятия, чтобы предотвратить заказное убийство. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Как отмечается, убийство директора КП заказала бывшая теща чиновника, 62-летняя женщина. За это она готова была заплатить 10 000 долларов, утверждает следствие.

"Она лично подыскала в уголовной среде исполнителя. Основным требованием заказа было совершение убийства таким способом, чтобы смерть мужчины выглядела как естественная. Например, от остановки сердца. После смерти бывшего зятя женщина планировала завладеть наследством покойного, который при жизни владел движимым и недвижимым имуществом", — сказано в сообщении.

В СБУ утверждают, что мотивом женщины также была месть. Во время спланированной операции правоохранители детально сымитировали убийство и предоставили бывшей теще чиновника "доказательства".

"Организатора преступления правоохранители задержали во время окончательного расчёта с "исполнителем", — сообщил руководитель пресс-службы УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Имени чиновника силовики не называют. Однако по данным местных СМИ, речь идет о директоре КП Горэлектротранссервис Владиславе Васенко.

Напомним, жительница Запорожья организовала заказное убийство мужа.